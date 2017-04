Declaratia incredibila a antrenorului lui Joshua dupa meciul cu Klitschko: "Eram 100% ca AJ va pierde!"

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Real - Atletico! Miercuri, 21:45 Monaco - Juventus! Joi, 22:00 Celta - Man United!

Duelul de pe Wembley in fata a 90.000 de oameni cu 3 centuri la categoria grea puse in joc a fost unul dintre cele mai spectaculoase meciuri de box din ultimii ani - Anthony Joshua a reusit sa se impuna in runda a 11-a prin KO, insa antrenorul sau dezvaluie ca a fost convins ca acesta va pierde!

Teama a aparut dupa ce Vladimir Klitschko l-a trimis la podea pe Joshua in runda a 6-a. Joshua a revenit apoi incredibil si a castigat meciul si este campion IBF, IBO si WBA.

"100% (am crezut ca va pierde) cand a fost trimis la podea in runda a 6-a, cand a primit cel mai puternic pumn din intreaga lui cariera. Dar am stiu apoi ca se poate regrupa si daca ramane prezent cu mine cand ii vorbesc si ma asculta, am stiu ca vom putea depasi momentul" a spus antrenorul lui Joshua, Rob McCracken, la BBC Radio 5.

"L-am pregatit timp de 12 saptamani pe care le-a urat, dar sunt norocos - visezi sa te pregatesti pentru asa ceva. Dorinta lui de a castiga si determinarea au fost cele mai impresionante lucruri pentru noi. A incasat destul in ring dar este o persoana grozava. Nimeni nu merita asta mai mult decat AJ" a mai spus McCracken.