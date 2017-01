Bute face antrenamente extreme pentru urmatoarea lupta! Cum a fost filmat

Bute se antreneaza la pielea goala, in zapada, pentru urmatorul meci!

Nu i-a fost frica sa se arunce in zapada, chiar daca era doar in pantaloni scurti. Pe 24 februarie se bate pentru centura cu un columbian.

Un boxer suedez nascut in acelasi oras cu Ibrahimovici, are parte de antrenamente mai grele decat Bute.

Tot la pielea goala, greul din Suedia duce copaci in spate, taie lemne si face baie in apa rece ca gheata! In trecut, suedezul s-a batut si in Romania.