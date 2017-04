Anunt incredibil inainte de meciul meciurilor: Joshua vs Klitschko! Peste 100 milioane de € pariati pe lupta

Gala in care Klitschko se bate cu Joshua si Simion cu Quigg, e LIVE sambata seara la ProTV de la 00:15

Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg!

Mai mult de 100 de milioane de euro vor fi pariati pe lupta dintre Anthony Joshua si Vladimir Klitschko de pe Wembley care va fi in aceasta seara in direct la ProTV. Englezii de la Daily Mail scriu ca 90.000 de oameni vor fi in tribune iar pretul unui bilet pentru acest meci costa mii de lire in acest moment!

Neinvins pana acum, Anthony Joshua este favorit la casele de pariuri cu o cota in jur de 1.40. De partea cealalta, Klitschko are o cota dubla pentru un eventual succes.

"Intr-o lupta la un asemenea nivel o voi lua runda cu runda si voi profita de orice sansa daca se va prezenta. Nu imi displace Klitschko, dar vreau sa-l bat pe Klitschko" a spus Anthony Joshua la cantarul oficial la care a avut o greutate mai mare ca niciodata - britanicul a fost mai "greu" decat Klitschko cu aproape 4.5 kilograme!