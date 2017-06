Ziua in care se poate naste un nou sport olimpic. Romanii care au contribuit la popularizarea spectaculosului 3x3

Viziunea gastii de prieteni din Politehnica. Romanii au contribuit decisiv la punerea baschetului 3x3 pe sine pentru Jocurile Olimpice.

9 iunie este ziua care poate schimba totul: Comitetul Olimpic International decide daca baschetul 3x3 devine disciplina olimpica si daca acest "baschet urban" dinamic, spectaculos, desenat pe gustul tinerilor, va fi in programul Jocurilor Olimpice de la Tokyo (2020). Patru discipline intra in discutie pentru acceptul CIO: baschetul 3x3, BMX Freestyle (acrobatie cu biciclete motocros BMX – sub umbrela ciclismului), Parkour (deplasarea fluida de la un punct A la B, prin depasirea tuturor obstacolelor, in viteza – sub umbrela gimnasticii) si high diving (sarituri de la mare inaltime, de pe stanca – sub umbrela natatiei).

A fi sau a nu fi sport olimpic

Printre conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un sport sau o disciplina sportiva pentru a fi pe roster-ul olimpic, una poate ucide din fasa o candidatura: trebuie sa aiba o arie de raspandire globala. Trebuie practicat, urmarit si gustat pe toate continentele (tehnic vorbind, pe majoritatea continentelor, gandindu-ne la situatia Antarcticii – cel mai mic dintre cele 7 continente). De aceea, de exemplu, un sport precum popicele, practicat preponderent in Europa – nu poate fi la Jocuri. Totodata, fotbalul american – sportul-religie din Statele Unite si cea mai performanta industrie a sportului - nu a fost niciodata sport olimpic, iar baseball-ul a fost in program doar la cinci editii ale Jocurilor. Artele martiale au intrat la Jocuri in 2000 - cu Taekwando, dar Karatele nu sunt disclina olimpica.

Baschetul 3x3 porneste de pe continentul nord-american. Are toate ingredientele unui "battle-street" specific cartierelor de periferie ale marilor centre urbane, are si o latura dura, si o latura spectaculoasa, si una individualista, si una in care se remarca spiritul de echipa. Oricat de "cool" ar fi fost insa in Americi, pentru a face pasul spre Jocuri, 3 la 3-ul jucat pe jumatate de teren de baschet trebuia sa isi castige locul in Europa si in Asia.

Aici a intervenit viziunea cu iz de vis a nucleului Sport Arena Streetball: o mana de romani indragostiti pana peste cap de baschet, care stiu ce inseamna performanta si care au investit timp de 14 intr-un proiect pus sub umbrela lui "din strada la Olimpiada". Sport Arena Streetball a patentat o reteta, in care spectacolul sportiv de sub panou este completat de muzica, majorete si demonstratii incredibile de slam-dunk si a demonstrat ca este posibil sa aplice cu succes aceleasi idei, la scale diferite.

Visul aprins in Piata Constitutiei, muncit si facut mare de romani

In 1995 un mare producator mondial de echipament sportiv aducea pentru prima oara conceptul de streetball si organiza un turneu in premiera in Piata Constitutiei din Bucuresti. Au mai existat cateva incercari ale unor branduri, dar nimic nu a fost de durata. Mult mai multa tenacitate si rabdare de a creste de la zero un proiect urias au avut Radu Petre si Vlad Constantinescu. In 2005, cu un regulament de doua pagini si un teanc de afise realizate in word si impartite in Politehnica si in Regie, a inceput proiectul Sport Arena Streetball.

"Ideea s-a nascut in masina, veneam de la mare, de la Costinesti, unde jucasem baschet pe celebrele terenuri care din pacate astazi sunt in paragina. si eu si Vlad jucam in Bucuresti pe terenurile de beton din Politehnica si ne-am aprins discutand despre posibilitatea de a moderniza acele terenuri si a organiza acolo turnee de baschet 3x3", povesteste Radu Petre.

"In 2003 am infiintat Sport Arena, ne-am apucat de constructia terenurilor si imi aduc aminte ca atunci cand scriam proiectul pentru streetball, in decembrie 2004, se nastea si primul meu copil. Sunt momente pe care n-o sa le uit niciodata. Privind acum in spate, conceptul de eveniment a ramas acelasi: baschet, slam-dunk, muzica, entertainment, atmosfera, distractie. Au evoluat infrastructura, instrumentele prin care organizezi un turneu si s-a creat o mare comunitate, care ne-a ajutat sa devenim mai buni. Dar ideile acelea simple, deloc speciale, de care am tinut cu dintii in tot acest timp, au ramas si acum o reteta de succes", spune Vlad Constantinescu, matematicianul grupului si omul care da solutia la orice ecuatie cu oricate necunoscute.

La primul turneu au venit la terenuri inclusiv copii de 12 ani care astazi joaca in divizia de elita a baschetului romanesc de 5 la 5, baieti si fete care s-au indragostit de 3 la 3 si care nu rateaza niciodata sezonul de vara de baschet, sportivi de top ai Romaniei (de la Petre Branisteanu, la sabrerul Mihai Covaliu), VIP-uri si pasionati de baschet.

Incepand din 2005, Sport Arena Streetball a muncit pentru a transforma baschetul 3x3 intr-o disciplina gata sa fie prezenta la Jocurile Olimpice, marketabil si bine marketat. Proiectul pornit pe terenurile Universitatii Politehnice Bucuresti s-a maturizat, Sport Arena ajungand la performanta de a organiza turnee de 3x3 in lumea intreaga.

"Sunt ani pe care i-am trait la intensitate maxima. Am crescut impreuna cu echipa, ne-am maturizat impreuna, odata cu turneele de baschet 3x3. Nu a fost deloc usor, mai ales ca suntem oameni diferiti ca fire, au fost nenumarate dispute aprinse, dar constructive, iar cel mai important lucru a fost ca intotdeauna am trecut impreuna peste orice obstacol", mai spune Vlad.

Gasca de prieteni Sport Arena Streetball a capatat experienţa şi a devenit un reper in promovarea sportului jucat la un singur coş. Turnee transmise online de la A la Z, inscrieri, actualizarea programului si a rezultatelor suta la suta online – iata ingredientele succesului unei comunitati devenita familie. Programul care acum este folosit la managementul turneelor patronate de FIBA in intreaga lume a fost construit pe modelul celui folosit la Sport Arena Streetball inca din anul 2011.

VIDEO: Sport Arena Streetball Love Supreme (2007)

Increderea aratata de FIBA: turneul-pilot de prezentare pentru CIO s-a facut la Bucuresti

FIBA a studiat modelul de organizare pus la punct de Sport Arena Streetball. Dupa ce in 2007 baschetul 3 la 3 a fost testat ca disciplina demonstrativa la Jocurile Asiei, reprezentantii forului mondial au venit in Romania, in 2008, pentru a radiografia turneele marca Sport Arena Streetball. Concluzia reprezentantilor forului international de baschet: “Sport Arena este unul dintre pilonii dezvoltarii baschetului 3x3 la nivel mondial, un exemplu de buna practica pentru toate turneele din lume”.

Lucrurile insa nu au fost atat de simple.

"Putina lume stie ca in 2007, atunci cand am prezentat prima oara conceptul catre FIBA (Federatia Internationala de Baschet) am fost priviti cel putin cu condescendenta. in ochii lor paream niste tineri visatori probabil. Ni s-a explicat ca baschetul de strada e foarte frumos, e foarte popular peste tot in lume, dar nu poate fi catalogat ca o disciplina de sine statatoare, cu un regulament global care sa pastreze totusi savoarea jocului din curtea scolii. Noi am continuat sa facem turneele, ei au revenit la noi, iar impreuna am pus bazele disciplinei care acum bate la portile Jocurilor Olimpice", rememoreaza Vlad.

"Am dovedit de-a lungul ultimilor zece ani, fapt confirmat in mai multe randuri şi de FIBA, ca suntem unul dintre cei mai activi şi mai de succes promoteri din lume in aceasta disciplina", explica Radu.

Din 2016, Sport Arena Streetball se afla in FIBA 3x3 Advisory Board, ca reprezentant al promoterilor baschetului 3x3 din intreaga lume.

VIDEO: Raiffeisen Bank Bucharest Challenger, Editia 1

Daca echipele straine din Rusia, Serbia, Bulgaria sau Grecia veneau la Sport Arena Streetball inca din anii 2007-2008, ideea unor turnee internationale a prins contur in anul 2012, atunci cand la Bucuresti era organizata prima editie a Raiffeisen Bank Bucharest Challenger, iar la nivel mondial debuta FIBA 3x3 World Tour.

Era momentul in care echipa era completata cu un al treilea membru, caci doar vorbim despre baschet 3x3. Adrian Popa se alatura definitiv proiectului Sport Arena Streetball.

"De Vlad si Radu ma leaga o rivalitate veche, de cand ne duelam in campionatul liceelor, eu la Neculce, ei la Nicolae Balcescu (actualul Sfantul Sava). Langa doi oameni pragmatici, un matematician si un economist era nevoie si de un visator. Am venit practic pe post de marmota, trebuia cineva sa inveleasca ciocolata in staniol, iar norocul meu a fost ca deja ciocolata era foarte buna si toata lumea voia sa manance din ea", spune, mai in gluma, mai in serios, Adrian, fost jurnalist si comentator de baschet.

Dupa doar un an de la primul turneu international se infiripa o idee la care oamenii de la Sport Arena Streetball visau inca de la inceputuri, dar pe care nu credeau ca vor apuca sa o vada devenita realitate. Baschetul 3x3 la Jocurile Olimpice.

FIBA isi dorea sa organizeze un turneu de prezentare pentru Comitetul International Olimpic si oare ce gazda mai potrivita decat Bucurestiul ar fi fost atunci. Acest turneu de prezentare a fost primul “bid” al FIBA catre CIO, primul CV si primul exemplu concret oferit celor care au o decizie importanta de luat, pe 9 iunie. Walter Sieber - membru in comisia de programe a CIO, Patrick Baumann – secretar general FIBA si membru in boardul CIO, plus trei foste glorii ale baschetului mondial - Vlade Divac, Jorge Garbajosa si Sarunas Marciulionis au fost la Bucuresti pentru a sustine proiectul “din strada la Olimpiada”, alaturi de gloriile sportive ale Romaniei.

VIDEO: Staruri ale sportului romanesc si international sustineau campania "Din strada, la Jocurile Olimpice"

"Turneul din Piata Constitutiei a fost un adevarat test pentru noi. Dar pe care l-am trecut cu brio. tin minte ca eram foarte speriati de Walter Sieber, omul de la CIO si de renumele sau. Ne gandeam doar ca a fost in comitetul de organizare la mai multe Jocuri Olimpice, prima sa editie fiind cea din 1976 de la Montreal, atat de draga noua pentru performantele Nadiei. Trebuia ca totul sa fie perfect. si la un moment dat ne-am trezit cu el intr-unul dintre corturile noastre de organizatori, unde era un haos de nedescris. Efectiv ni s-au inmuiat picioarele. Ne-a citit imediat si ne-a spus: "Nu va faceti probleme ca e dezordine. Asta arata ca munciti". si a plecat. Am inteles atunci ca suntem pe drumul cel bun", mai povesteste Radu.

VIDEO: IOC Showcase Tournament, 2013, Piata Constitutiei

Raportul lui Walter Sieber, un om cunoscut pentru exigenta sa, a fost extrem de favorabil si doar faptul ca Rio era deja sub o mare presiune in ceea ce priveste numarul de discipline si de sportivi (au fost peste 11.000 la editia din 2016) a facut ca baschetul 3x3 sa astepte momentul Tokyo 2020.

Tot in 2013 si nu intamplator dupa acel turneu, marca Sport Arena Streetball ajungea si in Sports Illustrated. “Bucurestiul este o putin anticipata Mecca a baschetului 3x3”, scriau americanii.

"Dupa momentul Piata Constitutiei ne-a fost un pic teama. Ne intrebam, asa, si acum ce mai putem sa facem? Unde putem ajunge mai sus de atat?", spune Vlad.

Raspunsurile au venit ca un tavalug. Prima editie din istorie a Campionatelor Europene, Bucuresti, 2014. Doua finale mondiale organizate departe de casa, in paradisul petrodolarilor, la Abu Dhabi, 2015 si 2016. O noua editie a Europenelor, Bucuresti, 2016. Plus o multime de alte turnee din intreaga lume unde oamenii din echipa largita a Sport Arena Streetball au fost prezenti in calitate de consultanti.

"Sunt momente in care chiar daca nu ai fost in prim planul unui eveniment, la final te simti implinit. Simt si acum un mare gol in stomac cand imi aduc aminte de clipele de euforie generala care au urmat titlului european cucerit de baieti in 2014. in acea nebunie generala din Piata Universitatii, cand ne bucuram dar trebuia sa fim lucizi in acelasi timp, pentru ca pregateam festivitatea de premiere, jucatorii nationalei au venit la noi si ne-au multumit pentru tot ce am facut", spune Radu Petre.

VIDEO: FIBA 3x3 World Tour Final, Abu Dhabi, 2015

La inceputul lui 2015, Sport Arena Streetball a primit pe mana organizarea FIBA 3x3 World Tour Final, competitia-etalon a baschetului 3x3 la nivel mondial. Misiunea: sa livreze produsul pe care şeicii l-au dorit, l-au finanţat, dar pe care doar niste maini harnice, niste minti agere si obisnuite cu lucrul contra-cronometru, in regim de stres, si niste oameni cu un rezervor nesecat de idei puteau sa-l transforme in realitate. Romanii au dus baschetul 3 la 3 in Asia, in desert, acolo unde palmieri perfect verzi se inalta din nisip, fara un fir de iarba la radacini, acolo unde filipinezii muncesc pe branci si pe putini bani pentru a da forma fizica planurilor seicilor cu sange albastru.

"Marea provocare a fost popularizarea acestei discipline in Abu Dhabi, un loc unde baschetul de orice fel este aproape inexistent la nivel de amatori s profesionisti, cu o liga ce se desfaşoara in anonimat. Pentru asta, in perioada februarie-mai am organizat turnee populare, de-a lungul carora am incercat sa atragem cat mai multa lume catre baschetul 3x3. Turneele au avut un succes peste aşteptari şi lumea a inceput sa prinda gustul, mai ales ca in Emirate exista o comunitate filipineza puternica, iar pasiunea filipinezilor pentru baschet este cunoscuta in toata lumea. in momentul in care, cu doua ore inainte de inceperea finalei tribunele erau arhipline, iar a doua zi am fost nevoiti sa montam un ecran gigant in afara arenei si sa triplam paza, ne-am dat seama din nou ca am dus lucrurile la bun sfarsit", spune Adrian.

Anul 2016 a adus o noua bucurie fanilor baschetului 3x3 din Romania. Nationala feminina evolua spectaculos la Campionatele Europene de la Bucuresti si in urma a doua meciuri de infarct in sferturile de finala si semifinale, atingea ultimul act si cucerea medaliile de argint. Vocea ragusita a comentatorului britanic pe finalul meciului cu Cehia din sferturile de finala a ramas in istorie: "Aceste fete din Romania nu inteleg ce inseamna sa renunti".

Unul dintre cele mai importante puncte din grila de analiza CIO a fost bifat si cu ajutorul romanilor. Piata s-a marit. Sport Arena Streetball a betonat pozitia baschetului 3x3 pe doua continente – Europa si Asia. Iar vineri CIO are de luat o decizie foarte simpla: baschet 3x3 la Tokyo 2020.

"Turneele vin si trec, oricat de mari si de importante ar fi. Cu adevarat impresionat este faptul ca Sport Arena Streetball este in momentul de fata un puzzle gigant de oameni care dau valoare acestui concept si care alcatuiesc ceea ce noua ne place sa numim familia Sport Arena Streetball. Sunt sute de oameni care ne-au ajutat in acesti 14 ani si fiecare dintre ei a avut un rol esential. Cred ca cineva, acolo sus, ne-a aliniat asa cum trebuie. Am avut impreuna forta sa impingem baschetul 3x3 din strada, catre Jocurile Olimpice, asa cum suna sloganul FIBA", mai spune Vlad Constantinescu.

"Sport Arena Streetball este una dintre cele mai mari competitii de baschet 3x3 din lume in ceea ce priveste atat numarul jucatorilor implicati cat si pe cel al spectatorilor care vin sa urmareasca turneele. Nu doar ca au stabilit ca respecta toate standardele FIBA privind regulile, managementul competitional sau infrastructura folosita, dar au creat un standard propriu si cu siguranta au devenit unul dintre pilonii de baza in dezvoltarea baschetului 3x3", sunt cuvintele lui Patrick Baumann, secretar general al Federatiei Internationale de Baschet si membru in board-ul Comitetului International Olimpic.