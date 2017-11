Zlatan se intoarce: revenire de senzatie a lui Ibrahimovic! Clubul a pregatit deja un stoc urias de tricouri

Zlatan Ibrahimovic s-a recuperat dupa accidentarea teribila de la genunchi si este asteptat sa revina in urmatoarele saptamani.

Ibrahimovic va reveni la Manchester United. Potrivit The Sun, clubul englez a pregatit deja un stoc impresionant de tricouri cu numarul 10 pentru ca fanii sa poata marca revenirea lui Zlatan. Conform sursei citate, Ibrahimovic ar urma sa se intoarca dupa pauza competitionala prilejuita de meciurile echipelor nationale.



"Departamentele (n.red. departamentele de marketing si social media) se pregatesc in spatele scenei pentru revenirea lui Zlatan", a declarat o sursa din interiorul clubului pentru The Sun.