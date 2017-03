Wenger a luat decizia dupa 1-3 cu WBA! Ce anunt a facut despre viitorul sau

Arsene Wenger e sub o presiune uriasa la Arsenal!

Managerul francez e criticat tot mai puternic de fani, care ii cer sa plece dupa 21 de ani in nordul Londrei. Arsenal a pierdut azi cu 3-1 in deplasarea de la WBA si e abia pe 5 in Premier League, din ce in ce mai departe de locurile care trimit in Champions League.

Intrebat la conferinta de presa de la finalul partidei daca mai rezista, Wenger a anuntat pentru prima oara ca 'decizia e luata'. Francezul a refuzat sa dezvaluie care va fi viitorul sau, dar le-a spus jurnalistilor ca totul va deveni public in foarte scurt timp.

Arsene Wenger traverseaza cea mai proasta perioada de cand a preluat-o pe Arsenal, in 1996. 'Tunarii' au pierdut 4 din ultimele 5 jocuri de Premier League!



4 - Arsenal have lost 4 out of 5 Premier League games for the first time since April 1995 (under Stewart Houston). Problem. — OptaJoe (@OptaJoe) March 18, 2017