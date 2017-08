Un nou COLOS in Premier League? Un club istoric a fost vandut cu 230 de milioane de euro astazi

Southampton a anuntat oficial ca afaceristul chinez Gao Jisheng va prelua clubul, achizitionand 80% din actiuni cu o suma de aproximativ 230 de milioane de euro. Familia Gao va prelua clubul, alaturi de Jinsheng urmand sa se implice si fiica lui, Nelly Gao.

Katharina Liebherr, cea care a preluat clubul dupa moartea tatalui ei, Markus Liebherr, omul care a salvat clubul de la faliment in 2009, va pastra 20% din actiunile clubului. "Ca o echipa noi vom face tot posibilul sa construim pe fundatia puternica existenta deja pentru a sustine un succes pe termen lung" a spus Katharina Liebherr.

"Sunt onorat si umil sa devin un partener al Southampton Football Club alaturi de Katharina Liebherr care, alaturi de tatal ei, a fost un administrator grozav al clubului, al cresterii lui si al succelui" a declarat Gao Jisheng.

Gao Jisheng detine compania Lander Sports Development. Nu este cunoscuta averea detinuta de acesta si de fiica lui insa, in 2015 cand a fost vanduta o parte din companie, Forbes anunta ca averea lui Nelly Gao este de 1.4 miliarde de dolari.

