S-A TERMINAT! Anunt de ultima ora al lui Mourinho! Ce se intampla cu Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic o va parasi in vara pe Manchester United.

Mourinho a facut in premiera dezvaluirea astazi, la conferinta de presa dinaintea meciului cu Palace.

Ibrahimovic a revenit dupa cele doua accidentari care l-au tinut pe margine in ultimul an, dar nu se simte suficient de pregatit sa o ajute pe United. Mourinho spune ca decizia de a continua ii va apartine exclusiv lui Zlatan.

"Cu totii credem ca acesta e ultimul sezon al lui Zlatan la Manchester United. Va fi o decizie personala a lui, daca va dori sa joace sau sa se opreasca. Si-a castigat dreptul de a hotari asta de unul singur, e un jucator fantastic, a avut o cariera extraordinara. Din pacate, a fost accidentarea aia groaznica intr-un moment total nepotrivit si asta a ruinat ceea ce putea sa aiba el pe Old Trafford. Acum nu e accidentat. Daca ma intrebati insa daca e fericit si pregatit sa joace, convins ca poate sa ne ajute, o sa va spun ca nu. E un tip sincer, un campion, vrea doar sa revina, insa o va face doar cu sentimentul ca poate ajuta echipa. Munceste din greu pentru asta", a spus Mourinho.

Zlatan a revenit recent la antrenamente dupa cele doua accidentari care i-au pus in pericol finalul de cariera. Mai intai, Ibra si-a rupt ligamentele, primavara trecuta, si a trebuit sa stea pe margine pana in noiembrie. Apoi, suedezul a jucat o luna, inainte sa se accidenteze iar in etapa de Craciun si sa fie tinut pe margine inca doua luni. Ibrahimovic are 36 de ani si a castigat in cariera titluri de campion in Italia, Spania, Olanda si Franta.

