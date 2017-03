Real pregateste un nou transfer GALACTIC! Cum a fost surprins unul dintre cei mai buni jucatori din Anglia

Transferul ratat in urma cu 2 ani poate avea loc vara urmatoare.

David De Gea poate ajunge in vara urmatoare la Real Madrid! Portarul celor de la Manchester United isi cauta deja casa in Madrid, conform celor de la Diario Gol.

De Gea a fost la un pas sa ajunga la Real in vara lui 2015 insa, in ultima zi de mercato, o problema cu fax-ul a facut ca mutarea sa nu mai aiba loc iar De Gea a ramas la United.

Sezonul sub asteptari al lui Keylor Navas i-a convins insa pe cei de la Real sa incerce din nou sa-l aduca pe De Gea, in ciuda faptului ca a jucat in trecut la marea rivala din oras, Atletico. Mutarea ar putea fi inlesnita de iubita lui De Gea, cantareata Edurne Garcia, cea care si-ar dori o revenire in Spania.