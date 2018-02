Primul SCANDAL cu Aubameyang dupa transferul la Arsenal! O femeie il acuza ca a incercat sa intre cu masina de 300.000 de euro in ea

Investigatia pornita de politie s-a incheiat rapid.

Cel mai scump jucator transferat vreodata de Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, a debutat in tricoul noii echipe in partida castigata cu 5-1 in fata celor de la Everton, reusind sa marcheze golul de 4-0 chiar inainte de pauza! Plecat cu scandal de la Dortmund, club care l-a pedepsit in mai multe randuri in ultimele luni, Aubameyang a facut prima "boacana" si in Anglia.

Conform celor de la The Sun, Aubameyang a fost acuzat de o femeie pe nume Martina Wechsung ca a incercat sa o loveasca cu masina! Conform jurnalistilor britanici, femeia a facut plangere la politie sustinand ca atacantul din Gabon a trecut in viteza pe langa ea in timp ce se afla in masina lui, un Lamborghini Aventador de 300.000 de euro! Aubameyang a fost acuzat de femeie si ca a fost jignita pe retelele de socializare, fiind numita "c****a" si "avida dupa bani" de Aubameyang.

Acuzatiile femeii nu au avut insa vreun rezultat, politia renuntand rapid la orice investigatie a unei posibile tentative de vatamere corporala. Nu este insa clar daca acuzatia femeii avea vreo acoperire sau s-a ajuns la o intelegere intre cele 2 parti pentru ca situatia sa nu escaladeze.