Momente CUMPLITE pe teren. Un jucator din Premier League, scos cu masca de oxigen pe fata dupa o accidentare cumplita. Ce s-a intamplat

Scene dramatice in timpul partidei dintre Swansea si West Ham United din Premier League!

Marti, 6 martie, 17:00 la PRO X: CSU Craiova - Dinamo! BATE CUPA! Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

Fundasul neo-zeelandez Winston Reid a fost scos pe targa, cu masca de oxigen pe fata, dupa ce s-a accidentat grav. Reid a calcat gresit in propriul careu, in timp ce incerca sa-l blocheze pe Mike van der Hoorn. Doborat de durere, Reid a primit ingrijiri medicale de urgenta mai bine de 5 minute. Apoi, fotbalistul a fost transportat in afara terenului, de unde ambulanta l-a dus direct la spital. Reid a avut nevoie de o masca de oxigen pe fata!

Seara s-a incheiat rau de tot pentru West Ham, care a pierdut cu 4-1 si a reintrat in lupta pentru evitarea retrogradarii. Mai are doar 3 puncte deasupra liniei!

West Ham defender Winston Reid given oxygen as he is carried off on stretcher after suffering injury https://t.co/8R4wOFpFdo pic.twitter.com/5KKG3ThnhZ — Mirror Football (@MirrorFootball) March 3, 2018