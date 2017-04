OFICIAL! Steven Gerrard va fi managerul echipei Under 18 a lui Liverpool! Anuntul facut de club

Steven Gerrard urmeaza aceiasi pasi ca Zinedine Zidane, actualul antrenor al lui Real Madrid.

Revenit la FC Liverpool in luna februarie ca antrenor la academia clubului, Steven Gerrard va fi promovat dupa doar cateva luni. Legenda clubului va prelua echipa Under 18, urmand sa-i ia locul lui Neil Critchley. Acesta va avansa la randul sau la echipa Under 23 in locul lui Mike Garrity care va face parte din staff-ul lui Critchley.

"Mi-a facut mare placere pana acum la Academie si simt ca am invatat multe de la staff-ul de antrenori de aici. Dupa ce am discutat cu Alex (Inglethorpe, directorul academiei), am simtit ca e timpul pentru urmatorul pas si sa pregatesc propria echipa.



Neil a facut o treaba fantastica la Under 18 asa ca sper ca voi continua ce a inceput, sa-i incurajez si sa-i ajut pe tineri sa faca pasul catre Under 23 si pana la prima echipa" a declarat Gerrard pentru site-ul oficial.

Steven Gerrard si-a petrecut 17 ani la Liverpool, avand 710 aparitii, 186 de goluri, 10 trofee si nenumarate momente memorabile la club la care este idolatrizat de fanii care spera sa-l vada in viitor pe banca primei echipe.