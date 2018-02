Nu clipi ca ratezi golul :) Tottenham a fost la un pas de un record cu Man United: gol dupa 11 secunde! Chelsea a fost umilita de Bournemouth pe propriul teren

Etapa de la mijlocul saptamanii din Premier League a oferit surprize uriase.

Tottenham a fost la un pas sa-si bata propriul record - echipa lui Mauricio Pochettino are acum primele 2 locuri in topul celor mai rapide goluri marcate vreodata in Premier League! Christian Eriksen a reusit sa deschida scorul in derby-ul de miercuri seara cu Manchester United dupa doar 11 secunde! Recordul all-time ii ramane lui Ledley King, cel care a marcat dupa 10 secunde!

Seara inceputa ca un cosmar pentru Man United a continuat in acelasi mod - chiar si cu Alexis Sanchez, Lukaku si Pogba pe teren din primul minut, United a mai primit un gol dupa ce Phil Jones a trimis in proprie poarta. Tottenham a batut cu 2-0 si este la 2 puncte de locul 4 ce duce in grupele Ligii Campionilor, pozitie ocupata in acest moment de Chelsea. Man United ocupa pozitia a 2-a cu 3 puncte peste Liverpool si Chelsea.

Dupa ce Arsenal a fost invinsa marti seara de catre Swansea cu 3-1, a venit randul unei noi surprize uriase in Premier League - campioana Chelsea a fost umilita pe propriul teren de catre Bournemouth! Echipa lui Antonio Conte a primit 3 goluri intr-un interval de 16 minute din repriza a 2-a de la Wilson, Stanislas si Ake si a fost depasita de Liverpool la golaveraj.