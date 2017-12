Mutarea care poate zgudui fotbalul din Europa! Clubul care a recunoscut ca e gata sa-l ia pe Bale de la Real Madrid

Macinat de accidentari in toata perioada petrecuta la Real, Gareth Bale se poate intoarce in Premier League.

Tottenham l-a vandut pe Bale la Real Madrid, iar acum este gata sa-l rascumpere pe galez la un pret mult mai mic. Bale are un sezon slab din cauza accidentarilor, iar Perez si Zidane vor un suflu nou la echipa. Cei doi pregatesc mutari importante, iar asta ar insemna renuntarea la o parte din jucatorii cu salarii mari.

Cei de la Tottenham il asteapta cu bratele deschise pe Bale. O anunta chiar antrenorul Mauricio Pochettino, care nu a apucat sa lucreze cu Bale la Londra.



"E un jucator fantastic. Ne-am intalnit la Madrid cand am avut meciul direct. A tinut tot timpul legatura cu oamenii de aici cu care a lucrat. Eu nu am o legatura cu el sau cu apropiatii sai. Dar nu stii niciodata ce se va intampla in fotbal", a spus Pochettino.

80 de milioane de euro este cota lui Bale in acest moment.