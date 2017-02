Mesaj pentru fosta iubita? Adevaratul motiv pentru care Gabriel sarbatoreste goluri asa! Performanta reusita

Gabriel Jesus se dovedeste a fi cel mai inspirat jucator transferat in aceasta iarna.

Cumparata vara trecuta de catre Manchester City, Gabriel Jesus a ajuns la echipa lui Guardiola in aceasta iarna dupa ce a fost lasat la Palmeiras pana la finalul lui 2016. Iar primele meciuri in tricoul lui Man City sunt exceptionale!

A avut gol anulat la debut contra lui Tottenham, a marcat apoi in victoria clara cu West Ham pentru ca dubla lui din ultimul meci sa le aduca celor de la City victoria contra lui Swansea.

In cele 3 meciuri in Premier League in care a evoluat, Gabriel a avut cea mai buna conversie a suturilor dintre toti atacantii care au marcat minim 2 goluri in acest sezon - 37.5%!

La partida cu Swansea, pustiul lui City a sarbatorit golurile prefacandu-se ca vorbeste la telefon. Putin dupa aceea a aparut o declaratie pe internet care spunea ca tanarul ii transmitea un mesaj fostei iubite care l-a ignorat in ultima perioada in care era la Palmeiras si apoi l-a sunat dupa transferul la Manchester City. Preluata de mai multe publicatii din Anglia, declaratia s-a dovedit a fi falsa!

Intr-un interviu pentru site-ul oficial al lui City, Gabriel a dezvaluit ca gestul este un tribut adus mamei sale, Vera Lucia, si despre legatura lor chiar daca locuiesc acum pe continente diferite. Ea a fost cea mai mare influenta in viata si cariera brazilianului de 19 ani. Gabriel are si un tatuaj pe bratul drept ce prezinta un baiat ce tine o minge deasupra unei favele ce contine numele Jardim Peri, cartierul unde a crescut de langa Sao Paulo.