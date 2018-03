Manchester United este gata de o noua NEBUNIE: cel mai mare salariu! Ce oferta i-au facut unui jucator URIAS

Cei de la Manchester United sunt determinati sa-l pastreze pe David De Gea.

Transferul lui David De Gea la Real Madrid a fost la un pas sa aiba loc in 2015 si, ulterior, a fost mediatizat in fiecare perioada de transferuri de atunci. Cei de la Manchester United sunt hotarati sa-l pastreze pe Old Trafford si in sezoanele viitoare si i-au facut o oferta nebuna!

Conform celor de la Daily Star, Manchester United vrea sa-l transforme pe De Gea in cel mai bine platit portar din lume si i-au propus un salariu de 350.000 de lire sterline pe saptamana!

De Gea este si acum unul dintre cei mai bine platiti jucatori ai lui United, cu un salariu de 210.000 de lire pe saptamana - insa suma este mai putin de jumatate fata de cea incasata de Alexis Sanchez, cel care primeste 500.000 de lire pe saptamana dupa ce a venit in aceasta iarna de la Arsenal, devenind cel mai bine platit jucator din istoria fotbalului britanic.