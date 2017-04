Mai rau ca Sumudica! Joey Barton, INTERZIS in fotbal timp de 18 luni pentru ca a pariat! 

Cel mai rebel jucator din Premier League isi poate lua adio de la cariera!

La 34 de ani, Joey Barton isi incheie rusinos cariera! Jucatorul lui Burnley a fost interzis din orice activitate legata de fotbal timp de 18 luni dupa ce a recunoscut ca a pariat de mai bine de 1000 de ori in ultimii ani!



Pariurile sunt interzise in fotbal. Si argentinianul Demichelis a fost amendat pentru ca a pariat de cateva ori.



In fotbalul romanesc, Marius Sumudica a primit cea mai drastica suspendare anul trecut, timp de 6 luni, suspendare redusa la 2 luni in cele din urma.