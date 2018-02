Jermaine Pennant rupe tacerea dupa ce s-a aflat ca face VIDEOCHAT impreuna cu sotia! Ce spune despre imaginile compromitaoare de pe net

Jermaine Pennant, fost jucator la Liverpool si Arsenal apare in imagini compromitatoare alaturi de sotia sa, Alice Goodwin.

Tabloidul The Sun a anuntat in editia de weekend ca Jermaine Pennant, fost finalist al Ligii Campionilor cu Liverpool, face sex pe bani in fata camerei de luat vederi pe internet. "Cat de rau a ajuns!", au titrat englezii.

Fostul jucator spune insa ca este doar o gluma si ca nu se pune problema ca el si sotia sa, Alice Goodwin, sa aiba asemenea ocupatie. Mai mult, se pare ca totul ar fi o inscenare venita chiar din partea fostului jucator, care se pregateste sa-si lanseze cartea autobiografica.



"Aceasta stire este o gluma. Problema e ca acum unii oameni chiar cred ca lucrez in industria porno. Nu am avut o viata perfecta, iar viitoarea mea carte, MENTAL, va arta publicului trecutul meu intunecat. Dar nu sunt si nu voi fi star porno, e de ras, sunt insurat si imi traiesc viata normal impreuna cu sotia si cu fiica mea vitrega.

De fapt, singurul lucru care ma ingrijoreaza este influenta celor aparute asupra familiei si prietenilor mei. Sper ca aceste lucruri sa inceteze, nu vreau sa mai apara asa ceva", a spus jucatorul pentru Daily Mirror.

Jucatorul nu a ratat ocazia de a-si promova cartea. "O sa fie multe titluri dupa aparitia cartii mele in curand, dar o sa le fac fata tuturor. Sunt multe, dar nu si star porno", a mai spus jucatorul care s-a retras luna trecuta, la 35 de ani, dupa ce a jucat timp de o luna la Billericay Town.