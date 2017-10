"Jegosilor!" BBC si-a cerut scuze dupa gafa incredibila facuta in timpul meciului Newcastle - Liverpool! Ce a aparut pe TV

BBC a explicat situatia si si-a cerut scuze public.

In timpul emisiunii Match of the Day in care era prezentata partida dintre Newcastle si FC Liverpool din ultima etapa din Premier League, software-ul de subtitrare al celor de la BBC a avut o eroare nefericita. Cei de la Newcastle au fost caracterizati in subtitrare "jegosi alb-negri".

Comentatorul BBC, Guy Mowbray, discuta despre atacantul celor de la Liverpool, Daniel Sturridge, cel care reusise in precedentele partide cu Newcastle sa inscrie de 5 ori. Software-ul a inteles gresit un cuvant si pe ecran a aparut "black and white scum".

"Serviciul nostru de subtitrare in timp real are de obicei o acuratete mare iar continutul devine mai accesibil, dar exista momente in care au loc evenimente nefericite. In acest caz eroare a fost imediat sesizata si corectata" a spus purtatorul de cuvant al BBC.

Newcastle a obtinut un egal pe propriul teren cu Liverpool, scor 1-1, echipa lui Jurgen Klopp fiind pe locul 7 dupa 7 etape, la 7 puncte in spatele celor de la Man City si Man United.