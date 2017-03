INCREDIBIL! Cum ar fi aratat clasamentul din Premier League daca FIECARE BARA ar fi fost gol

Si norocul face parte din joc. Nu toti jucatorii din acest sezon de Premier League se pot considera norocosi.

Chelsea este de departe cea mai buna echipa din acest sezon de Premier League, insa configuratia clasamentului a fost influentata si de noroc.

Englezii au incercat sa vada cum ar fi aratat clasamentul actual din Premier League, daca fiecare sut trimis in bara ar fi fost in realitate gol.

Pe locul 2 ar fi urcat Manchester United, care ar fi avut cu 11 puncte in plus, fata de prezent. Chelsea, liderul la zi, ar fi avut un punct in plus.