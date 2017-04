FINAL de cariera? Marele Zlatan, doborat in meciul cu Anderlecht! Primul verdict e INFIORATOR

Meciul lui Zlatan cu Anderlecht poate fi ultimul!

Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro! Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro!

Zlatan Ibrahimovic a iesit accidentat de pe teren, la finalul sfertului de finala cu Anderlecht din Europa League, in care a ratat mai multe ocazii mari de a marca.

Primele vesti nu sunt deloc imbucuratoare pentru starul suedez, cel care se declara un fel de Benjamin Button al fotbalului si spunea ca poate sa joace in continuare ca in tinerete.



”Zlatan va face o rezonanta magnetica, dar dupa felul in care a cazut in timpul meciului cu Anderlecht, ne gandim ca la mijloc nu poate fi decat ceva foarte grav.

Altfel spus, cel mai probabil, vorbim despre ruptura a ligamentelor incrucisate, mai ales ca nu s-au inregistrat imbunatatiri in starea sa medicala, spre disperarea lui Mourinho si a fanilor ’diavolilor’”, scrie jurnalistul italian Gialuca di Marzio pe site-ul sau, recunoscut pentru acuratetea informatiilor.

Si Mourinho era trist la finalul partidei de aseara, chiar daca a dus-o pe United in semifinalele Europa League. "Nu sunt increzator", a spus portughezul, care l-a mai pierdut si pe Rojo pentru o perioada buna in aceeasi partida.