"Favoriti la Liga Campionilor? Pentru cine credeti ca joaca Messi? Ei sunt favoriti!" Ce mesaj ii transmite Guardiola lui Mourinho

Pep Guardiola a facut mai multe declaratii in cadrul conferintei de presa dupa victoria de aseara cu Newcastle.

Antrenorul lui Manchester City a laudat jocul Barcelonei si a spus ca au sanse foarte mari sa castige Liga Campionilor in acest sezon. "Favoriti la Liga Campionilor? Pentru cine credeti ca joaca Messi?Ei sunt favoriti!"

De asemnea, Pep a vorbit si despre situatia echipei sale dar si despre declaratiile lui Mourinho asupra echipei. "De Kompany inca nu stiu ce se va intampla, dar s-a accidentat din nou, la fel ca acum 3 ani. Trebuie sa asteptam. Ca antrenor trebuie sa te adaptezi la jocul echipei adverse. Am asteptat si am atacat. Fiecare antrenor trebuie sa gaseasca o solutie de a castiga o partida, iar despre Mourinho nu as vrea sa-i zic nimic din respect pentru colegii mei", a spus fostul antrenor al Barcelonei dupa victoria cu Newcastle.

Manchester City a castigat aseara la Newcastle cu scorul de 1-0, gol Sterling, si a bifat a 18-a victorie consecutiva in campionat.