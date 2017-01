Echipa lui Gardos, in finala Cupei Ligii dupa 38 de ani! Au batut-o pe Liverpool cu 1-0

Echipa Southampton, la care este legitimat fundasul roman Florin Gardos, va disputa din nou, dupa o pauza de 38 de ani, finala Cupei Ligii engleze de fotbal, dupa 1-0 cu Liverpool.

"Sfintii", care castigasera si meciul tur cu aceasi scor, au marcat unicul gol al jocului de pe stadionul Anfield, la care au asistat 52.238 de spectatori, in prelungirile reprizei secunde, prin internationalul irlandez Shane Long (min. 90+1).

Southampton, pregatita in acest sezon de antrenorul francez Claude Puel, va avea ca adversara in finala EFL Cup, programata in data de 26 februarie pe stadionul Wembley, castigatoarea intalnirii dintre Hull City si Manchester United, care vor disputa mansa secunda joi seara, dupa ce elevii lui Jose Mourinho s-au impus cu 2-0 pe Old Trafford, in meciul tur.

Pentru FC Liverpool, eliminarea din Cupa Ligii engleze vine la capatul unor evolutii dezamagitoare de la inceputul acestui an, echipa pregatita de germanul Juergen Klopp reusind sa castige un singur meci din cele sapte pe care le-a disputat pe parcursul lunii ianuarie.