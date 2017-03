Dezvaluire spectaculoasa a unui jucator de la Chelsea! Cum a primit numele dupa actorul Jean-Claude Van Damme

Ar fi fost imposibil ca cineva sa-si dea seama de acest lucru :)

Tanarul fundas al celor de la Chelsea, Kurt Zouma, a acordat un interviu pentru canalul oficial de YouTube al clubului in care a vorbit despre antrenorul care a dus-o pe Chelsea aproape de titlu, Antonio Conte, dar si despre dorinta clubului de a castiga dubla in acest sezon.

Zouma are sanse mari sa fie titular in partida din aceasta seara contra celor de la Manchester United din sferturile Cupei Angliei. In faza semifinalelor s-au calificat deja Arsenal, Manchester City si Tottenham.

Zouma a facut si o dezvaluire extrem de interesanta ce nu are legatura cu fotbalul, ci cu originea numelui sau, Kurt Happy Zouma: "Parintii mei se uitau la un film si in rolul principal era Jean-Claude Van Damme. Omora pe toata lumea si la finalul filmului au vazut ca numele lui in film era Kurt (Kickboxer). Si-au spus, ok, ne vom numi copilul Kurt si vom adauga si Happy pentru ca va fi mereu fericit" a spus Zouma.