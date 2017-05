Decizie incredibila a lui Mourinho: baga rezervele cu Arsenal! "Oricum nu mai avem sanse la locul 4!"

Manchester United e pe 5 in clasament, iar in ultimele patru etape are doua deplasari infernale - cu Arsenal si Tottenham.

Dupa victoria cu Celta Vigo, care a apropiat-o pe Manchester United de finala Europa League, Jose Mourinho spune ca lupta pentru Big 4 e pierduta, asa ca isi va menaja mai multi jucatori importanti pentru meciul din weekend cu Arsenal.

"Sansele noastre de a mai prinde locul 4 s-au dus odata cu meciul cu Swansea (1-1)."

"Trebuie sa fim umani, trebuie sa ii intelegem si pe jucatori. Nu pot sa joc cu aceeasi echipa cu care am jucat in meciul cu Celta, iar apoi sa joc returul cu Celta de joia viitoare cu aceeasi echipa."

"Sigur ca asta nu inseamna ca ii spunem lui Arsenal <<Bate-ne cu 5-0, sau 6-0>>. Ne vom lupta pentru victorie, asa cum facem mereu.", a spus Mourinho.

Manchester United e pe locul 5 in clasament, la un punct in spatele lui City, dar cu un program mai greu. In ultimele patru etape, United are doua deplasari teribile, ambele in nordul Londrei - cu Tottenham si Arsenal.