De Gea devine cel mai SCUMP portar din istorie! Portarul spaniol si-a luat ADIO de la fanii lui United. Unde ajunge

David de Gea va deveni cel mai scump portar din istoria fotbalului!

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Manchester United a terminat sezonul pe 6 in Premier League, dar miercuri poate sa castige Europa League pentru prima data in istorie.

Partida de cu Ajax de la Stockholm (miercuri, 21:45, in direct la ProTV) va fi ultima pentru portarul spaniol la United, scrie presa din Spania.

Acesta si-a luat deja adio de la fanii de pe Old Trafford si si-a scos la vanzare casa din Manchester. Real Madrid e gata sa realizeze ce a ratat in ultima clipa in 2015, adica sa-l transfere pe De Gea, pe o suma record. Potrivit AS, Florentino Perez plateste 75 de milioane de euro pentru De Gea, cea mai mare suma din istorie pentru un portar.

In 2015, De Gea era ca si transferat la Real, insa inresgitrarea actelor s-a petrecut dupa expirarea perioadei de transferuri, iar mutarea a picat.

"Va multumesc tuturor pentru sprijinul neconditionat", a scris portarul pe Twitter pentru fani.

De Gea a fost ales de fani cel mai bun jucator al echipei timp de 3 ani la rand.