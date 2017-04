Clubul care il cheama pe Ibra "sa joace intr-un picior!" Povestea carierei formidabile s-ar incheia perfect

"Sa iti revii repede. La noi poti juca si intr-un picior", este mesajul transmis de suporterii clubului suedez Malmo, care viseaza ca Zlatan Ibrahimovici sa isi incheie cariera la echipa la care a facut primii pasi in fotbal.

La ultimul meci de campionat, fanii lui Malmo au afisat un banner cu mesajul special pentru Ibra.

Zlatan Ibrahimovici a suferit o ruptura a ligamentelor incrucisate de la genunchi in partida cu Anderlecht Bruxelles, scor 2-1 dupa prelungiri, din mansa secunda a sferturilor de finala ale Europa League.

Ibrahimovici, care mai are contract cu Manchester United pana la finalul sezonului, s-a accidentat la genunchiul drept.

In varsta de 35 de ani, Ibrahimovici va merge in SUA pentru a fi operat de medicul echipei Pittsburgh din liga nord-americana de fotbal (NFL), chirurgul Freddie H Fu, care a efectuat peste 6.000 de interventii chirurgicale la genunchi.

Malmö-fans with a message to Ibra "Get well Zlatan - you can play in the Swedish league with one knee" pic.twitter.com/9W6c0IpHge