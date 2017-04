Asa a reactionat Zouma la golul lui Matic, care a dus-o pe Chelsea in finala Cupei ;) Gol antologic al sarbului: VIDEO

Chelsea s-a calificat in finala Cupei Angliei, dupa ce a invins-o cu 4-2, pe Wembley, in fata a 85.000 de oameni, pe Tottenham. Sarbul Matic a inscris golul partidei, cu un sut fabulos de la distanta.

Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg! Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro! Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro!

Chelsea, liderul la zi din Premier League, are sansa eventului in acest an. Trupa lui Antonio Conte s-a calificat in finala FA Cup, dupa ce a batut-o cu 4-2 pe Tottenham.

Willian, de doua ori, Hazard si Matic au inscris pentru Chelsea, in timp ce Harry Kane si Delle Alli au punctat pentru Tottehma.

REZUMATUL VIDEO AL PARTIDEI AICI

Echipele folosite