Anunt SOC la Manchester United: capitanul Michael Carrick a suferit o interventie pe cord! Ce au descoperit medicii dupa un meci

Explicatia absentei lui Michael Carrick din ultima luna de la Manchester United a luat prin surprindere pe toata lumea!

Capitanul echipei Manchester United, Michael Carrick, a dezvaluit ca nu a mai jucat din septembrie din cauza unor probleme cardiace care au necesitat o interventie la inima, scrie BBC.

"Dupa ce m-am simtit ciudat in repriza a doua a meciului cu Burton din septembrie, am efectuat o serie de teste. S-a dovedit a fi un ritm cardiac neregulat (aritmie) si am suportat o procedura numita ablatie cardiaca. A trebuit sa ma antrenez sub monitorizare atenta, dat sunt bine acum. Vreau sa-i asigur pe toti ca sunt sanatos si am reinceput sa ma antrenez din greu cu echipa. Imi refac conditia fizica si sper sa fiu curand in postura de a fi selectionat din nou", a declarat fobalistul de 36 de ani.

Michael Carrick a jucat doar un meci in acest sezon, in victoria obtinuta cu scorul de 4-1 in fata formatiei Burton, in 20 septembrie, in turul al treilea al Cupei Ligii.

Carrick a sosit la Manchester United de la Tottenham, in 2006 si a castigat de atunci cinci titluri in Premier League, dar si Liga Campionilor, Liga Europa si Cupa Mondiala a cluburilor.

Sursa: News.ro