ACUM Chelsea 0-0 Manchester United, pentru semifinalele Cupei Angliei. Fara Ibra, Mourinho ataca cu Rashford

Chelsea, liderul din Premier League, si Manchester United, cea mai titrata echipa a Angliei, dau o superbatalie pentru semifinalele Cupei. Cele doua rivale se intalnesc in aceasta seara pe Stamford Bridge din Londra.

Fara Ibrahimovic, suspendat in urma incidentului din meciul cu Bournemouth, in care l-a lovit cu totul pe Mings, dupa ce jucatorul din urma l-a calcat foarte rau, Mourinho va forta atacul cu Marcus Rashford si Ashley Young.

De cealalta parte, Antonio Conte nu schimba garnitura care i-a adus lui Chelsea primul loc in Anglia.

Jose on selecting Rashford: "It's his decision. He knows he's the only [striker] with a chance to play and he has put himself on the line." pic.twitter.com/FLaueAJW36