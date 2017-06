6 persoane inculpate, la 28 de ani dupa dezastrul de la Hillsborough: 4 sunt fosti politisti

Sase persoane suspectate ca poarta o parte de vina in drama de la stadionul Hillsborough, unde 96 de suporteri au murit in 1989, au fost inculpate, a anuntat miercuri parchetul britanic.

Intre persoanele inculpate se afla patru fosti reprezentanti ai politiei, inclusiv David Duckenfield, insarcinat cu securitatea stadionului in ziua dramei, a precizat intr-un comunicat Sue Hemming, de la Parchetul Coroanei britanice (CPS).

David Duckenfield, in prezent pensionar, este inculpat de ”omucidere prin neglijenta grava”. Fostul politist a recunoscut deja ca a decis sa deschida poarta de acces pe stadion, precipitand astfel imbulzeala suporterilor grabiti sa vina la meci si calcarea in picioare a unora, in confuzia creata.



Celalalte inculpari vizeaza intre altele fapte de obstructionarea justitiei, in contextul in care politia a fost acuzata ca a vrut sa ”ingoape” cazul.

Familiile victimelor au fost informate, azi dimineata, cu privire la inceperea urmaririi.

”Tot ceea ce vrem este dreptate, nimic mai mult, nimic mai putin”, a declarat inainte de anuntul oficial Margaret Aspinall, presedinta Grupului de sustinere a familiilor de la Hillsborough.

”Va fi un drum lung, insa familiile nu vor renunta niciodata la caz”.

Aceasta noua evolutie are loc dupa mai bine de un an dupa ce un juriu a conchis ca decesele celor 96 de suporteri nu au fost accidentale. Juratii au aratat cu degetul neregulile politiei, acuzata ca a vrut sa musamalizeze.

La 15 aprilie 1989, in cursul semifinalei Cupei Angliei intre Liverpool si Nottingham Forest, pe stadionul Hillsborough, o miscare a multimii a antrenat moartea a 94 de persoane, inchesuite in grilaj, in apropierea terenului. Alte doua persoane au decedat ulterior.

Suporteri Liverpool se inghesuiau la intrari, in timp ce se apropia inceputul partidei, iar securitatea a deschis o poarta catre aripa care le era rezervata, pentru a scadea presiunea. Insa fanii s-au napustit intr-o tribuna deja arhiplina.

Drama a determinat autoritatile sa schimbe in mod radical normele de securitate pe stadionele engleze - numai locuri in tribune.

News.ro