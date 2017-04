Debut INCREDIBIL pentru fiul de 17 ani al lui Zmarandescu in MMA! Victorie ZDROBITOARE in 17 secunde! VIDEO

Fiul lui Catalin Zmarandescu duce mai departe traditia familiei.

La doar 17 ani, Mihai Zmarandescu a avut parte de un debut de vis in sporturile de contact. El a intrat in cusca si si-a facut KO adversarul in doar 17 secunde si pare ca va duce cu succes mai departe numele tatalui sau!



Meciul a avut loc la Londra, acolo unde s-a mutat fostul bodyguard al lui Becali de cativa ani buni.