12 X 147 in 2017! Performanta FABULOASA la masa de snooker! Break maxim pentru Trump. SUPER VIDEO

Judd Trump a reusit al treilea break maxim din cariera, in optimile de finala ale Openului Chinei.

Sezonul 2016/2017 va intra in istoria snookerului cu cel mai mare numar de break-uri maxime reusite intr-un an competitional. Inainte de startul Campionatului Mondial, cel mai important turneu din calendar, s-au inregistrat deja 12 break-uri maxime, cu unul mai mult decat precedentul record, din stagiunea 2011/2012.

Lista celor 12 break-uri maxime din sezonul 2016/2017

Campion la Bucuresti, la European Masters, Trump a reusit break-ul perfect In snooker in jocul al cincilea din partida cu Tiang Pengfei, din China: a trimis in buzunar toate cele 15 bile rosii urmate de o bila neagra, apoi a curatat masa de bilele colorate. Ultima bila neagra a fost cea mai dificila, insa englezul a trimis bila curat in buzunar.

???? @judd147t makes his third competitive 147 break at the #ChinaOpen! ...and how tough was that final black?! pic.twitter.com/Jk8e6VoZCO March 30, 2017

Trump a ramas concentrat dupa break-ul care ii va aduce aproximativ 37.000 de euro, in cazul in care niciun alt jucator nu va egala performanta sa, s-a impus cu 5-3 in partida si va juca in sferturile turneului din China impotriva surprinzatorului Iranian Hossein VafaiAyouri.

Judd Trump a avut si un alt motiv de a sarbatori. “Asul din pachet” mai reusise de alte doua ori un 147, ultimul in 2015, la Openul German, insa niciodata in timpul unui meci televizat si transmis in direct.

My first televised 147 today ???????????????? — Judd trump (@judd147t) March 30, 2017

130 de break-uri maxime au fost reusite, in competitii oficiale, in snooker-ul mondial. Primul 147 ii apartine englezului Steve Davis, din 1982.