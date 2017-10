(P) Specialiștii ne propun 5 pariuri tentante pentru meciurile de marți

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva! Bate Cupa! Marti si miercuri la PRO X, de la 20:30: Sepsi OSK - CSU Craiova si Sanatatea Cluj - Steaua

Marți avem câteva meciuri interesante, chiar dacă nu avem Liga Campionilor! Specialiștii din cadrul comunității pariorilor din România au analizat o partidă din Serie A, una din Cupa României și o alta din Cupa Regelui Spaniei. În urma sintezelor efectuate, pariori ne-au furnizat nu mai puțin de 5 sugestii de ponturi cu cote de peste 2!

Inter vs Sampdoria





După ce a remizat în week-end în deplasarea de la Napoli, Inter-ul lui Spalletti primește vizita unei formații care traversează o formă bună în acest start de sezon, Sampdoria. Nerazzurri au rămas în continuare neînvinși în acest sezon și par să aibă șanse reale la cucerirea titlului, mai ales dacă ne gândim că principalele contracandidate sunt implicate în cupele europene. Icardi și compania au un moral bun și se bucură de un procentaj de 100% meciuri câștigate pe teren propriu în acest sezon.

Deși a făcut profit în campania de achiziții din această vară, Sampdoria nu s-a slăbit deloc, ci pare să fie o echipă redutabilă pe propriul teren. Tripleta ofensivă pe care o are la dispoziție Marco Giampaolo în acest sezon este una de invidiat: Quagliarella, Zapata și Caprari – jucători care sunt și cei mai buni marcatori ai echipei în acest sezon. Interesant este că cel mai scump transfer a fost aducerea lui Gianluca Caprari de la Inter. Cu toate acestea, genovezii au câștigat un singur meci în deplasare și nu par să aibă suficientă forță pentru a le face față interiștilor în deplasare.

Inter câștigă la zero @ 2.60– Pariază la Betano!

Sub 2.5 goluri @ 2.30– Pariază la Sportingbet!

Sepsi vs CSU Craiova





Sepsi și Craiova se întâlnesc în cea mai interesantă confruntare din Cupa României de marți. Partida pare să fie una simplă pe foaie: A 3-a cea mai slabă echipă din campionat primește vizita formației care se află la egalitate cu FCSB în Liga 1. Cele două formații s-au întâlnit și în sezonul în aceeași fază a competiției, iar atunci oltenii s-au impus în prelungiri, grație golului marcat de Andrei Ivan în minutul 110.

Sepsi nu s-a impus în ultimele 7 partide din campionat și se află într-o luptă strânsă pentru rămânerea în prima divizie. De cealaltă parte, CSU elevii lui Devis Mangia au suferit o singură înfrângere în acest sezon de Liga 1 și a bifat 4 victorii în ultimele 5 partide. Totodată, Craiova este cea mai bună echipă din campionat în meciurile din deplasare, înregistrând 6 victorii, o înfrângere și un rezultat de egalitate. Cele două formații s-au întâlnit și în data de 19 septembrie, iar atunci Băluță și compania s-au impus cu scorul de 2-3.

Peste 2.5 goluri @ 2.21 – Pariază la Netbet!

Ambele marchează @ 2.10 – Pariază la Betfair!

Cadiz vs Betis





Această confruntare din șaisprezecimile Cupei Regelui poate fi considerată ca fiind un derby, prin prisma faptului că se vor duela echipele celor mai importante două regiuni din Andaluzia. Cu toate acestea, cele două formații s-au întâlnit de foarte puține ori în trecut, deoarece în majoritatea timpului au evoluat în ligi diferite: Betis a câștigat două partide direct, iar celelalte 3 s-au încheiat indecis.

Una peste alta, avem față în față echipa de pe locul 15 din eșalonul secund a fotbalului Iberic și ocupanta locului 7 din LaLiga. Cadiz are 3 înfrângeri și 3 remize în ultimele 6 partide, în timp ce Betis are 4 victorii în ultimele 6 partide, dintre care una a fost chiar victoria neașteptată de pe Santiago Bernabeu. Echipa pentru care evoluează Alin Toșca are un lot suficient de lărgit pentru a se impune în această partidă chiar și cu multe dintre rezerve.

Victorie Real Betis @ 2.30 – Pariază la Unibet!

