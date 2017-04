(P) La ce case de pariuri online ne recomanda Cadar Marius sa jucam?

Cadar Marius ne-a spus care sunt casele de pariuri online licentiate in Romania la ONJN la care ne recomanda sa jucam. Descopera punctele forte ale fiecarei agentii!

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United!

"„Nu exista o agentie de pariuri online numarul unu,” sunt cuvintele lui Cadar Marius, fondator al comunitatii pariorilor din Romania, PariuriX.com. Specialistul care se bucura de peste 15 ani de experienta in domeniu a adaugat:

„De-a lungul anilor am pariat la peste 100 de agentii ai am ajuns la concluzia ca nu este suficient sa joci numai la un singur operator pentru a realizat profit pe termen lung. Trebuie sa profiti de cele mai mari cote de pe piata de fiecare data cand pariezi ai totodata de ofertele fiecarui operator care se respecta,” a spus Cadar Marius, primul autor al unei carti dedicate pariurilor sportive care se tipareate la noi in tara.

ACESTEA SUNT CELE 5 AGENTII RECOMANDATE DE SPECIALISTUL CADAR MARIUS LA CARE POTI JUCA 100% LEGAL AI FARA RISCURI:

Sportingbet este una dintre putinele case de pariuri online fondate in 1997 care inca dainuiesc ai astazi. Operatorul britanic atrage prin interfata extrem de bine optimizata pentru orice tip de dispozitiv: computer, telefon sau tableta, dar ai prin ofertele pe care le propune zilnic utilizatorilor sai, cum ar fi Predictorul Fotbalului sau Asigurare Saptamanala, printre altele.

La Netbet se pot inchide pariurile fie in totalitate, fie partial, pe partea de suma dorita. Aceasta functionalitate sporeate experienta de pariuri live, care este foarte bine pusa la punct din punctul de vedere al varietatii evenimentelor oferite ai al pietelor rapide puse la dispozitie. De asemenea, aici se pot juca jocuri de pacanele ca la aparate (cu fructe ai aeptari), dar ai sporturi virtuale (ca in agentiile de pariuri din cartier).

Unibet a primit numeroase premii la nivel international in ultimii ani. Distinctiile nu au facut altceva decat sa confirme experienta totala pe care pariorii o pot avea pe platformele oferite de acest operator: pariuri sportive, bingo, poker ai jocuri de cazinou. In plus, pe site-ul agentiei se gasesc ai analize insotite de ponturi furnizate de catre doi dintre cei mai respectati analiati sportivi din Romania: Ilie Dumitrescu ai Ionel Danciulescu.

Betfair este cel mai consacrat operator de Sports Betting Exchange din lume. Pe platforma operatorului jucatorii romani pot tranzactiona liber, cumparand ai vanzand cote dupa bunul plac in piata care inregistreaza zilnic tranzactii de peste 7 milioane de Euro. Agentia le ofera jucatorilor suport prin live chat in limba romana 24 de ore din 24.

Betano dispune de una dintre cele mai bune oferte pentru Liga 1, fiecare meci avand, de regula, peste 150 de tipuri de pariuri disponibile. Operatorul grec difuzeaza anual in jur de 24.000 de evenimente sportive in format live video. Aplicatia Betano pentru iOs poate fi controlata prin comanda vocala, iar site-ul este foarte bine optimizat ai ofera o serie de oferte semi-permanente extrem de atractive.

PariuriX.com promoveaza parierea responsabila. Pariurile pot avea consecinte financiare ai pot cauza dependenta. Va rugam sa jucati responsabil!

PariuriX.com - 18+ Site-ul este interzis minorilor – Licenta Clasa II prin Decizia ONJN nr. 697/18.04.2016