(P) Evita neplacerile cu ONJN, consulta ghidul de pariuri online pentru 2017

2017 este anul relansarii pentru piata pariurilor online in Romania. Jucatorii dispun in acest moment de toate informatiile necesare pentru a putea paria linistiti online. Acest lucru a fost posibil si datorita numeroaselor campanii de informare lansate de comunitatea pariorilor din Romania, PariuriX.com, dar si prin intermediul publicatiei lansate de insusi fondatorul comunitatii, Cadar Marius. Specialistul care se bucura de peste 15 ani experienta in domeniu a publicat si prima carte tiparita in Romania ce se dedica pariurilor, insa GHID 2017 PARIURI ONLINE este o publicatie menita sa-i ajute pe pariori sa debuteze in lumea pariurilor online cu dreptul.



"Eram sigur ca numarul de jucatori la pariuri online va creste considerabil in prima luna a anului 2017,” a spus Cadar Marius, unul dintre primii pariori de pe online.



„Ianuarie a fost luna in care ghidul de pariuri online pentru 2017 a fost planificat sa fie pus la dispozitia pariorilor. Este singurul ghid complet care le arata cum sa parieze 100% legal online și sa caștige in siguranta. Numarul de jucatori recomandati de PariuriX.com s-a dublat," a declarat satmareanul care este urmarit de peste 52.000 de fani pe pagina sa de Facebook.