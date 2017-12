(P) Duminica jucam aceste ponturi la pariuri pentru a ne pregati de Mos Nicolae!

Sa nu lasam weekend-ul sa treaca fara sa ne rotunjim veniturile – Acesta este indemnul specialistilor din cadrul comunitatii pariorilor din Romania, care vor sa-i incurajeze pe pariori sa-si mareasca bugetul pentru cadourile de Mos Nicolae. Meciurile luate in vizor de tipsteri sunt: Sampdoria vs Lazio, Poli Iasi vs Astra Giurgiu si FCSB vs Juventus Bucuresti. Mai jos gasesti si cele 5 sugestii de ponturi pentru aceste partide interesante!

Sampdoria vs Lazio



Se intalnesc doua dintre echipele de top ale acestui sezon de Serie A, Lazio – locul 5 cu 29 de puncte si Sampdoria – locul 6 cu 26 de puncte, insa ambele au cu un meci mai putin decat majoritatea concurentelor. Din topul select al celor mai bune 6 echipe din campionat nu face parte, spre exemplu, AC Milan, echipa care incearca sa-si regaseasca echilibrul dupa demiterea lui Montella si aducerea legendarului Gennaro Gattuso.

Sampdoria a castigat toate cele 6 partide disputate acasa pe stadionul Luigi Ferraris in acest sezon de Serie A, dar si cele doua dispute din Cupa Italiei, marcand 25 de goluri si incasand numai 6 in aceste 8 partide. Cu toate acestea, elevii lui Marco Giampaolo au pierdut 3 dintre ultimele 4 deplasari, aratandu-ne ca formatia genoveza are limitele sale in ceea ce priveste jocurile disputate departe de suporteri. Sa nu uitam insa ca Sampdoria a invins-o pe campioana Juventus in urma cu doua etape, cu scorul de 3-2, asta dupa ce Quagliarella si colegii sai au condus cu 3-0 pana in minutul 90.

Lazio are al 3-lea cel mai bun atac din Serie A, cu 33 de goluri marcate dupa 13 etape. Romanii si-au castigat si grupa de Europa League fara nici un fel de emotii si par sa aiba un sezon incantator, desi in vara si-au vandut cativa jucatori importanti. Interesant este ca si Lazio a reusit sa o invinga pe Juventus in Serie A, insa chiar pe terenul campioanei.

Poli Iasi vs Astra Giurgiu



Poli Iasi este una dintre cele mai imprevizibil formatii din Liga 1. intre infrangerile suferite in deplasarile de la CFR Cluj si Dinamo, moldovenii au reusit o victorie mare acasa, impotriva celor de la FCSB. Ulterior a venit si victoria in optimile Cupei Romaniei, in fata celor de la Slobozia. Problema elevilor lui Flavius Stoican este ca nu au reusit nici o alta victorie in fata echipelor clasate in acest moment pe loc de play-off, cu exceptia partidei de acasa cu FCSB.

Astra pare capabil sa-si apere pozitia care ii asigura in acest moment calificarea in play-off dupa ce a obtinut doua victorii consecutive in Liga 1. Desi inaintea acestor doua partide giurgiuvenii au disputasera 7 etape de campionat fara sa reuseasca sa se impuna, moralul echipei pare sa fi revenit, iar momentul nu poate fi unul mai oportun daca este sa luam in calcul faptul ca mai sunt numai 7 etape pana la finele sezonului normal.

FCSB vs Juventus Bucuresti



Lanterna Ligii 1 urmeaza sa se confrunte cu cea mai valoroasa echipa din campionat intr-un moment in care forma vicecampioanei este una cat se poate de slaba. Cu toate acestea, elevii lui Marin Barbu nu pot emite nici un fel de pretentii in acest moment, mai ales daca ne uitam la faptul ca echipa din Colentina a pierdut ultima partida din campionat cu scorul de 0-5 in fata Concordiei din Chiajna.

De cealalta parte, FCSB nu mai are voie sa faca nici un pas gresit daca doreste sa mai prinda CFR-ul pana la finele sezonului normal: 5 puncte in minus au elevii lui Dica fata de liderul actual al Ligii 1. Patronul a spus ca meciurile din cupe trebuie sa fie trecute in plan secund, iar tanarul tehnician al ros-albastrilor pare ca doreste sa-i urmeze doleantele lui Becali. FCSB are un lot extrem de valoros si poate sa se impuna la o diferenta mare de scor in fata celor de la Juventus Bucuresti chiar si jucand cu rezervele.

