(P) 8 lucruri de care sa tii cont cand analizezi un meci de fotbal la pariuri sportive

Am stat de vorba cu specialistii PariuriX.com pentru a afla care sunt factorii de care trebuie sa tine cont atunci cand analizam meciurile de fotbal pe care vrem sa pariem. Am invatat destule lucruri interesante de la insusi fondatorul acestei comunitati, Cadar Marius, si suntem gata sa va oferim cele mai avizate sfaturi din domeniu:

Valoarea celor doua echipe – Este clar ca nu ar trebui sa pariem pe echipe daca nu le cunoastem. Totusi, chiar si daca suntem specializati pe un anume campionat, este bine sa avem cateva metode prin care sa reevaluam in mod constant valoarea formatiilor implicate in competitie.

Forma de moment – Atunci cand vorbim de forma, trebuie sa fim atenti nu numai la ultimele doua sau trei rezultate, ci sa punem in balanta si situatiile specifice ale acelor partide. In plus, trebuie sa tinem cont atat de forma individuala a jucatorilor, cat si de forma echipei per ansamblu.

Ai deja cont la aceste case de pariuri sportive online? Ce mai astepti?

Randamentul echipelor in postura de gazde si oaspeti – Daca o formatie joaca pe teren propriu nu inseamna neaparat ca are un mic avantaj. Exista echipe care joaca mai bine in deplasare, echipe care joaca mai bine acasa si echipe care efectiv au un randament haotic indiferent de arena pe care se desfasoara partida.

Meciuri directe – Istoricul precedentelor intalniri nu este neaparat un mijloc de prezicere al viitorului, insa acest element poate fi de folos in analiza unei partide. In anumite situatii, jucatorii pot reactiona, fie pozitiv, fie negativ, datorita unui sablon care se tot repeta de multi ani de zile intr-o anume disputa.

Miza partidei – Acesta este probabil unul dintre cele mai importante puncte ale analizei. Miza partidei pentru fiecare echipa si motivatia pe care o are fiecare tabara ne pot indica intentiile formatiilor angrenate intr-o disputa.