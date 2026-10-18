Ediția de duminică a Matinalului VOYO SPORT LIVE, cu Andru Nenciu, Robert Niță și Bogdan Lobonț, a fost în direct pe VOYO SPORT 1

Laszlo Dioszegi a spus ce ar face dacă l-ar vedea din nou pe Andrei Nicolescu, după scandalul platourilor de la Sepsi - Dinamo

Confirmă negocierile cu Nicolae Stanciu: "Sunt șanse să vină! Aici ar fi un jucător important"

CSO Voluntari 2005 a câştigat Supercupa României la volei feminin, după ce a învins-o pe CSM Volei Alba-Blaj cu scorul de 3-0 (25-21, 30-28, 25-16), sâmbătă, în Sala Polivalentă din Tulcea.

Campioana s-a impus după o oră şi 38 de minute.

Echipa din Ilfov, la a treia Supercupă consecutivă

Columbianca Laura Pascua (19 puncte) (vezi galeria foto de mai sus), Lorena Lorber Fijok (14) şi Nicole van Vossen (12) s-au remarcat de la formaţia ilfoveană, care a cucerit trofeul pentru a treia oară (2024, 2025, 2026).

De la deţinătoarea Cupei României s-a evidenţiat Elina Maria Rodriguez (16 puncte) (vezi galeria foto de mai jos).

CSM Volei Alba-Blaj a obţinut trofeul de două ori (2024, 2025).