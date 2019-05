Ziua fotbalist, noaptea traficant! Politia l-a ARESTAT pe teren, in timpul unui meci. VIDEO INCREDIBIL

Un jucator din Brazilia a fost arestat in timpul meciului!

Sonny Clay Dutra era fotbalist in ligile inferioare din Brazilia la Penarol Oura Preto, dar si un notoriu traficant de droguri. Mai multi politisti bine inarmati au descins pe teren la ora partidei si l-au arestat pe jucator.

Au gasit 1 milion de dolari si 16 kg de cocaina pura in masina lui, adica 100 de kg de cocaina pe piata. Si sotia jucatorului a fost arestata, alaturi de alti doi suspecti. Fotbalistul trafica droguri in zona Minas Gerais, dar si in zone alaturate precum Mariana, Carmo de Cachoeira si Belo Horizonte.

Este a patra oara cand Sonny Clay Dutra este arestat pentru trafic de droguri.