Ziua era primar, noaptea era liderul organizatiei mafiote! Din ce partid a facut parte

Primarul a primit 12 ani de inchisoare pentru legaturi cu mai multi mafioti.

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Alessandro Figliomeni, fostul primar din Siderno, un orasel de 20.000 de locuitori din sudul Italiei, a primi 12 ani de inchisoare pentru legaturi cu Mafia italiana.

Acesta a fost ales in functie in 2010, insa in 2016 a primit o condamnare de 12 ani pentru mai multe capete de acuzare. Primarul a facut apel insa nu a avut succes, sentinta definitiva fiind de 12 ani.

Fostul edil a fost arestat alaturi de alte 50 de persoane, ce fac parte din gruparea infractionala ce conduc zona, grupare al carei sef este chiar fostul primar din Siderno. Acesta a fost prins in timpul unei alte anchete, in care doi interlopi vorbeau despre cum organizatia locala era condusa de primarul din Siderno.

Figliomeni avea legaturi cu grupari infractionale din Australia si Canada. Acesta a facut parte la un momentdat de pe listele partidului condus de Berlusconi, candidand pentru o functie in parlamentul Italian.

sursa foto: Il Quotidiano