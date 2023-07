În tribunele stadionului DRV PNK, cei aproximativ 20.000 de spectatori prezenți la meci au creat o atmosferă incendiară și s-au bucurat ca atare la reușita din prelungiri a lui Lionel Messi.

Printre celebritățile prezente la partidă s-au aflat și Kim Kardashian, Serena Williams, LeBron James, David Beckham alături de soție și de copii, dar și Marc Anthony.

Jucătoarea de tenis a avut o recție pe măsură la golul marcat de campionul mondial, la fel și David Beckham care și-a îmbrățișat familia.

The reaction of Kim Kardashian, Selena Williams, Beckham and his family to Messi Free-Kick ????

pic.twitter.com/v6nabe3VF9