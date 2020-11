VIDEO Doua turiste au urcat pe varful muntelui FARA MASCA. E SCANDALOS cum au fost pedepsite de un barbat iesit din minti

Poliția din statul american Massachusetts incearca sa dea de urma unui barbat care a comis un gest iresponsabil.

Ajunsa intr-un punct critic, pandemia cu coronavirus produce si asemenea scene uluitoare. Intamplarea a avut loc undeva pe un traseu turistic, pe varful muntelui si a fost filmata de doua turiste agresate de un barbat recalcitrant.

Se vede cum americanul respectiv se deplaseaza alaturi de o femeie si remarca faptul ca excursionistele nu purtau masca de protectie. Dupa cateva momente se intoarce insa extrem de nervos si scuipa in directia femeilor care nu-l deranjau cu nimic. "Am Covid! Am fost testat pozitiv", spune barbatul scrasnind printre dinti dupa care mai scuipa o data si pleaca.

Turistele au facut plangere la politie, care prin intermediul televiziunilor a emis un apel la identificarea agresorului care a pretins ca e bolnav de coronavirus.