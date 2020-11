VIDEO | Detine recordul pentru cele mai multe modificari aduse corpului! E incredibil cum arata dupa 516 interventii: e asemanat cu un 'diavol'

Din articol VIDEO

Un barbat a intrat oficial in cartea recordului pentru cele mai multe modificari aduse corpului.

Rolf Buchholz si-a facut primul tatuaj si si-a pus primul cercel in urma cu aproape 20 de ani, iar de atunci a inceput sa isi modifice corpul constant.

In ciuda schimbarii incredibile, el sustine ca este in continuare aceeasi persoana.

Este de profesie IT-ist in Dortmund, Germania, iar acum a intrat in cartea recordurilor pentru cele mai multe modificari aduse corpului: 516.

Transformarea sa include 453 de cercei pe fata si pe corop, o acoperire in proportie de 90% a corpului cu tatuaje si doua implanturi de coarne pe frunte.

Din cei 453 de cercei pe care ii are, 158 se afla in jurul buzelor, 37 in zona sprancenelor si 34 pe ambele urechi.

Infatisarea lui Rofl este asemanata cu un 'diavol', iar in 2014 nu i s-a permis accesul in Dubai din cauza felului in care arata. El a declarat ca autoritatile din Dubai s-au temut ca practica artele intunecate.

"Modificarea corpului m-a schimbat doar pe exterior, dar nu si pe mine. Sunt in continuare aceeasi persoana", a spus Rolf, potrivit Daily Star.

