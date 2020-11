VIDEO A crezut ca nu vede bine! Pozitia IREALA in care se afla un camion pe autostrada. Cauza accidentului

Un sofer din Ucraina a surprins pe autostrada o imagine nemaivazuta, care a devenit virala pe retelele de socializare.

Efectele accidentelor rutiere sunt imprevizibile, dar asa ceva e greu de imaginat. S-a intamplat in zona orasului ucrainean Mariupol cu soferul unei masini care s-a trezit in fata cu un camion in pozitie verticala. Evident, primul instinct a fost de a filma si de a distribui apoi imaginea spectaculoasa in mediul online.

Suprafata alunecoasa a drumului a fost cauza stabilita de politisti pentru acest accident, camionul cazand de pe un pod dupa ce s-a izbit de parapetii de protectie. Din fericire, autovehicului de mari dimensiuni n-a cazut pe asfalt, ci a ramas intr-o pozitie suspendata, detaliu care probabil a contribuit decisiv la salvarea vietii soferului, care a iesit nevatamat, dar cu o sperietura groaznica.

Tweet accident autostrada camion