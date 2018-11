Vaduva lui Pablo Escobar face dezvaluiri SOCANTE intr-o noua carte: "De 44 de ani astept sa spun asta!"

Vaduva lui Pablo Escobar isi lanseaza cartea autobiografica intitulata: viata si inchisoarea mea cu Pablo Escobar.

Victoria Eugenia Henao a fost casatorita timp de 17 ani cu Pablo Escobar, cel mai mare traficant de droguri din istorie. Cei doi au impreuna doi copii, Sebastian, 41 de ani, si Manuela, 34 de ani.

Ea lanseaza acum o carte despre viata ei, cu accent pe perioada petrecuta alaturi de Escobar, dar si despre fuga din Columbia dupa uciderea celebrului traficant de droguri.

In ultimul capitol al cartii, Victoria dezvaluie un secret pe care l-a tinut ascuns pana acum si pe care spera sa-l ia cu ea in mormant.

Femeia dezvaluie ca a fost violata de Escobar cand avea 14 ani, iar apoi obligata sa faca un avort pentru ca a ramas insarcinata. Pablo avea 25 de ani atunci, iar femeia sustine ca a ramas cu sechele.

"A trebuit sa adun mult curaj pentru a dezvalui un secret pe care il port cu mine de 44 de ani. Nu eram pregatita, nu puteam sa inteleg ce inseamna acel contact puternic si intim la acea vreme. Cateva saptamani mai tarziu am inceput sa ma simt ciudat, dar nu imi imaginam ca pot fi gravida.", scrie ea.

Apoi, Escobar a dus-o la o femeie intr-o zona saraca din Medellin, iar acolo a suferit un avort violent. Victoria a avut nevoie de ani de zile ca sa-si revina psihic si a avut nevoie de ajutorul unui psiholog.

Victoria le-a povestit copiilor ei acest episod, iar ei au sfatuit-o sa scrie aceasta carte. "Nu vreau sa ma victimizez, nu ar fi corect fata de celelalte victime ale lui Pablo", mai scrie ea.

Cei doi au fost casatoriti timp 17 ani, pana la moartea lui Pablo Escobar, care a fost ucis de politisti in 1993. Ea a fugit impreuna cu cei doi copii in Mozambiq, iar apoi in Argentina, unde s-a stabilit si traieste si acum.