Vaccinul Pfizer a fost legalizat si pentru copii de minimum 12 ani in Statele Unite! Ce spun medicii despre acest aspect

Americanii continua sa caute solutii pentru a scapa de pandemie cat mai rapid.

In Statele Unite s-au vaccinat deja peste 100 de milioane de adulti, iar autoritatile cauta acum noi solutii pentru a grabi procesul si a declara pandemia ca fiind terminata. Asociated press anunta ca guvernul american a aprobat vaccinarea copiilor mai mari de 12 ani cu vaccinul Pfizer, dupa mai multe verificari cu oamenii responsabili din domeniul sanatatii.



Vaccinul Pfizer e folosit in mai multe tari pentru tinerii de peste 16 ani, iar Canada a fost prima tara din lume care a autorizat folosirea lui pentru copii de peste 12 ani. Parintii si directorii institutiilor scoalare au asteptat nerabdatori aceasta schimbare, pe care o considera benefica. "Este un moment important in lupta noastra impotriva pandemiei", a spus Doctorul Bill Gruber.

Deocamdata, in Statele Unite vestea a fost primita cu o reactie mixta a populatiei, oamenii fiind indecisi in prinvinta sigurantei copiilor in cazul vaccinului, cu toate ca multi au declarat ca sunt dispusi sa-si asume un risc in vederea combaterii pandemiei si a revenirii vietii la normal.

Cei mai renumiti doctori americani au dat unda verde pentru vaccinare si chiar recomanda parintilor sa nu ezite, totul fiind sub control si fara absolut nici un risc.