Una din factiunile conduse de celebrul traficant Pablo Escobar, reactivata la 35 de ani de la moartea lui!

Cine a avut curajul sa apeleze la gruprea mafiota.

Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00! Toata Romania vede Romania! Marti, 5 iunie, 20:30 in direct la PRO TV: Romania - Finlanda!

Pablo Escobar a murit in urma cu 35 de ani, in 1993, dupa ce a fost impuscat de politisti in timp ce incerca sa fuga pe acoperisul unei case.

Povestea fostului traficant a fost portretizata in ultimii ani de mai multe productii TV, insa nu totul a ramas o legenda in ceea ce il priveste pe cel mai sangeros traficant din istorie.

Escobar e vinovat de moartea directa a peste 3500 de persoane si de uciderea indirecta a peste 100.000 de oameni, in urma razboaielor pricinuite de cartelurile de traficanti in anii '80 si '90.

La 35 de ani de la moartea sa, o factiune extrem de periculoasa ce a fost dizolvata la moartea traficantului a fost reinfiintata. Denumita La Oficina, reteaua se ocupa de trafic de droguri intre Columbia si USA, si a fost reactivata de Jairo Vasquez, fostul sef al asasinilor lui Escobar.

Acest a stat 23 de ani la inchisoare dupa moartea sefului sau, insa anul acesta a facut greseala sa reactiveze celebra grupare interlopa si sa reintre in traficul de droguri.

Vasquez a fost arestat saptamana aceasta in Columbia, noteaza El Tiempo, urmand sa fie pus sub acuzare de trafic de droguri. Acesta putea fi singurul care readucea "Oficina" in prim plan, fiind singurul supravietuitor al regimului barbaric al lui Escobar.