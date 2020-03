Un om de stiinta sustine ca a gasit LEACUL pentru coronavirus: "Avem rezultate spectaculoase!" 

Un om de stiinta francez sustine ca poate vindeca oamenii de COVID-19.

Profesorul Didier Raoult, un om de stiinta francez, declara ca a gasit un tratament eficient pentru coronavirus, care are "rezultate spectaculoase", dupa cum scrie Daily Star. Tratamentul se numeste Plaquenil si ar avea ca ingredient de baza clorochina, un medicament folosit pentru tratarea malariei.

Raoult a impartit doua grupuri a cate 12 persoane testate pozitiv de coronavirus, pe care le-a comparat. Primul grup a primit tratamentul, iar cel de-al doilea a fost un grup de control.

"Am putut observa ca 90% din pacientii care nu au primit Plaquenil aveau erau purtatori de virus si dupa 6 zile, in timp ce in grupul pe care am folosit tratamentul, dupa 6 zile, doar 25% din ei au ramas purtatori", a declarat omul de stiinta conform Daily Star.