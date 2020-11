Un caine a impuscat accidental un barbat! Cum a fost posibil totul si care a fost reactia politiei

Un barbat a fost victima unui accident bizar, care putea avea urmari mult mai grave.

Un accident incredibil care putea avea urmari mult mai grave a avut in Dallas, Texas. Un barbat s-a aplecat sa ia un catel de jos, iar laba animalului a intrat fix in lacasul tragaciului de la pistol, pe care l-a si declansat. Barbatul, ca carui identitate nu a fost dezvaluita, a fost impuscat in coapsa, insa din fericire, viata acestuia nu a fost pusa in pericol.

Potrivit oficialilor, barbatul s-a dus singur la spital pentru a primi ingrijiri medicale:

"Din fericire, a fost doar o lovitura. Nu a lovit o artera principala sau altceva. S-a dus la spital si este bine", a spus ofiterul de politie local, potrivit Dallas Morning News, citati de Daily Star.

Autoritatile au tinut sa ii avertizeze din nou pe toti cei care detin permis de port arma:

"Daca aveti un permis, va cerem sa aveti grija de siguranta dumneavoastra si a celorlalti, fiti responsabili", au spus politistii.